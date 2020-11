RyanLV gewinnt Twitch Rivals: Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ist seit 2011 auf dem Markt © Capcom

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ist noch lange nicht tot! Der Beweis: Twitch-Streamer Maximilian Dood ließ die Elite des Spiels bei “UMVC3 Lives” gegeneinander antreten.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ist nach wie vor ein Favorit der Fighting Game Community (FGC). Am 23. November versammelte sich eine ausgewählte Gruppe aus Turnierspielern, um an einem Twitch Rivals-Event teilzunehmen.