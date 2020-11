Diego Maradona in Argentinien immer größer als Lionel Messi - Kommentar

Ausnahmezustand! So emotional trauert Argentinien um Maradona

Der Tod Diego Maradonas macht die Welt betroffen. In Argentinien ist die Trauer noch größer. SPORT1-Redakteur Daniel Fromm erinnert sich an seine Reise durch Südamerika.

Nur noch wenige Tage bis zur WM 2014 in Brasilien. Auf meiner Reise durch Südamerika soll natürlich die WM das große Highlight werden.

Doch bevor es direkt an den Zuckerhut geht, bereise ich das wundervolle Land Argentinien. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Die Menschen dort haben oftmals nicht viel, sind aber trotzdem unglaublich lebensfroh, freundlich und hilfsbereit. Ich bin beeindruckt.