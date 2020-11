Big-House-Absage: Nintendo unterbindet Smash Bros.-Turnier

The Big House ist eines der größten Turniere für Nintendos Smash Bros. © Smash.gg

Anfang Dezember hätte die diesjährige Online-Ausgabe von "The Big House" stattfinden sollen. Nun stellt sich Smash-Bros.-Publisher Nintendo quer. Nicht zum ersten Mal.

The Big House sollte vom 4. bis 6. Dezember 2020 als reines Online-Event stattfinden, mit Super Smash Bros Melee als Haupttitel. Aufgrund mangelnder Funktionen des 19 Jahre alten Gamecube-Spiels, hätten die Turnierteilnehmer den Titel über den "Dolphin"-Emulator und das Netplay-Tool "Slippi" gespielt.

Nintendo und Fan-Projekte

Dies ist nicht das erste Mal, dass Nintendo einem ambitionierten Fan-Projekt den Riegel vorschiebt. Smash Bros-Turniere mussten in der Vergangenheit aus ähnlichen Gründen auf die Übertragung des Super Smash Bros. Brawl-Mods "Project M" verzichten. Aber auch von Fans eigens programmierte Remakes bekannter Nintendo-Franchises werden regelmäßig von Unterlassungserklärungen getroffen. Selbst dann, wenn diese nicht auf die Erwirtschaftung von Profit ausgelegt sind.

Selbst die Produktion von Videoinhalten, auf Plattformen wie YouTube, war für Content Creators in der Vergangenheit häufig mit Problemen verbunden. Nintendo hat aggressiv die Monetarisierung aller Videos unterbunden, die ihre Spiele behandelt hatten.

#FreeMelee

Die Arbeit und Entwicklungen der Fan-Gemeinde waren der Grund warum The Big House hätte überhaupt stattfinden können. Nun fühlen sich Spieler, Zuschauer und Turnierorganisatoren von Nintendo im Stich gelassen. So ist es die Leidenschaft dieser Community, die Super Smash Bros. Melee bis heute relevant macht. Darum beteiligen sich zahlreiche User, darunter auch Super Smash Bros. Ultimate-Profis, wie MkLeo, an dem Hashtag #FreeMelee auf Twitter.