Maradona junior trauert um seinen Vater: "Kapitän meines Herzen"

Rom (SID) - In Neapel trauert auch Diego Maradona junior um seinen prominenten Vater. "Der Kapitän meines Herzens wird niemals sterben", schrieb der 34-Jährige im Netz unter ein Bild des beleuchteten San Paolo Stadions in Neapel, in dem Maradona senior große Erfolge gefeiert hatte.