Bundesliga heute: VfL Wolfsburg - Werder Bremen LIVE im TV, Stream, Ticker

Werder Bremen spielte zuletzt fünf mal in Serie 1:1 in der Bundesliga © Imago

Werder Bremen steht in der Bundesliga vor einem Rekord. Die Grün-Weißen können am Freitag im Nord-Duell gegen den VfL Wolfsburg eine Bestmarke aufstellen.

Sollte im Nord-Duell beim VfL Wolfsburg am Freitagabend wieder dieses Ergebnis folgen, knackt Werder sogar eine Bestmarke (Bundesliga: Wolfsburg - Bremen am Fr. ab 20.30 im Liveticker) .

Bundesliga: Bremens Serie hält gegen Bayern

Heiß auf den Rekord ist man bei den Norddeutschen nicht. "Keiner bei uns will jede Woche 1:1 spielen", sagte Leonardo Bittencourt vom Tabellenneunten in einer Online-Medienrunde: "Dass es jetzt fünf Mal in Folge so war, ist natürlich irgendwie witzig, aber wir fahren nach Wolfsburg, um zu gewinnen."