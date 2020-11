WWE NXT: Undisputed Era und Kings of NXT kämpfen gegeneinander

Vor ihrem Match bei NXT Takeover: WarGames kämpfen Undisputed Era und die Kings of NXT bei WWE NXT in einem spektakulären Leitermatch gegeneinander.

Die Undisputed Era nimmt den Kampf an

Nach ihrer schockierenden Rückkehr in der letzten Woche, richtete die Undisputed Era ein paar Worte an ihre Rivalen und Gegner bei NXT Takeover: WarGames in knapp zwei Wochen. In der Abstinenz von Pat McAfee machte Adam Cole klar, dass sie nicht zerstört sein und dass er nicht warten könne, McAfee und seinen Jungs in der Käfigstruktur gegenüber zu stehen. Dieses Mal kämpfe die Undisputed Era nicht um Titel oder darum damit angeben zu können. Bei WarGames gehe es lediglich darum, die Kings of NXT durch die Hölle zu ziehen.