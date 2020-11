Beckenbauer über Maradona: "Kein Fußballer, ein Künstler"

Köln (SID) - Der frühere DFB-Teamchef Franz Beckenbauer hat betroffen auf den plötzlichen Tod Diego Maradonas reagiert. "Es ist unheimlich schade, unfassbar traurig, er war ein begnadeter Fußballer", sagte der 75-Jährige bei Sport1: "So was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Er war ein Genie der damaligen Zeit - in den 70er und 80er Jahren der beste Fußballer der Welt!"