Rose bremst trotz Tabellenführung: "Es ist noch nichts entschieden"

Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat trotz der Tabellenführung in der Champions-League-Gruppe B vor Leichtsinn gewarnt. "Es ist noch nichts entschieden. Wir haben acht Punkte und uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. Aber wir wissen, was gegen Real und Inter noch auf uns zukommt", sagte Rose nach dem 4:0 (3:0) gegen Schachtjor Donezk.

Gladbach ist nach vier Spielen ungeschlagen und kann schon am Dienstag gegen Inter Mailand den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. "Wir haben es jetzt in der eigenen Hand und die Chance, das Achtelfinale zu erreichen. Die Chance wollen wir natürlich auch wahrnehmen", sagte Rose.