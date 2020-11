Pressestimmen zum Tod von Diego Armando Maradona

Der Argentinier war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben. Die internationale Presse trauert um den streitbaren Jahrhundert-Torschützen und Weltmeister von 1986.

Argentinien

Clarín: "Maradonas Tod bedeutet einen Weltumbruch. Er bleibt unsterblich. Für viele war er der Clown. Für seine Gläubigen, nicht nur in Argentinien, sondern auf der Hälfte des Planeten, war alles, was er sagte, eine Predigt."

Brasilien

Italien

Corriere della Sera: "Ciao Diego, du bist der Fußball! Das letzte Dribbling ist ihm nicht gelungen: Ein Herzinfarkt hat den 'Pibe de Oro' besiegt, der vor 25 Tagen 60 Jahre alt geworden ist." La Repubblica: "Wie viel Leben in einem Leben. Wie oft hatte sich Diego Maradona bereits verloren? Wenn man einmal Maradona gewesen ist, was kann man im Leben dann noch werden?" Il Messaggero: "Der Tod eines Gottes: Die Welt verliert einen Fußballkönig mit neapolitanischem Herzen."

Spanien

Mundo Deportivo: "Der Name Diego Armando Maradona ist ein Synonym für den Fußball. Er steht für Spektakel, Dribbling, Tore. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die unmöglich zu füllen ist, und trägt zur Legende eines einzigartigen Fußballers bei. Er hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist."

As: "Diego, die ewige Nummer Zehn! Sechs Jahrzehnte hat einer der besten Fußballer aller Zeiten den Sport mit reiner Leidenschaft, Dribblings, Tritten, Süchten und Kontroversen geprägt. Maradona hinterlässt als Legende überall seine Spuren. Die Leere, die er hinterlässt, ist nicht zu messen."

Marca: "Auf immer und ewig, Diego. Die Fußball-Legende stirbt aufgrund eines Herzstillstands. Maradona ist tot. Argentinien weint um Diego, Neapel weint um Diego. Der ganze Fußballplanet steht unter Schock. Maradona, der Fußballmythos wird auch nach seinem Tod weiter leben. Die Erinnerungen an die Legende bleiben."

El Pais: "Die Reise von einem Menschen zum Mythos. Seine Kunst übertraf die funkelnde Welt der Berühmtheiten. Viele haben Maradona als Mann vor Augen, der nicht mehr gut gehen konnte und Schwierigkeiten beim Sprechen hatte. Aber als Fußballer wird man keinen Makel an Maradona in Erinnerung haben. Er hatte keine Fehler auf dem Platz. Maradona stürzt Argentinien in Unglaube und Tränen."