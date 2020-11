Diego Maradona verrät Wunsch für seinen Grabstein: "Dank dem Ball"

Maradona ist tot: Sein Leben am Limit

Der Tod von Diego Maradona erschüttert die Fußball-Welt. Vor 15 Jahren verriet die Fußball-Ikone, was einmal auf seinem Grabstein stehen solle.

Die Nachricht hat die ganze Fußball-Welt am Mittwoch aus den Angeln gerissen: Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren verstorben .

Wie sehr die Fußball-Legende in seinem Heimatland Argentinien verehrt wird, zeigen die Reaktionen. Maradonas Leichnam wird ab Donnerstag für drei Tage im argentinischen Präsidentenpalast aufgebahrt. Die Regierung hatte zuvor bereits eine dreitägige Staatstrauer angeordnet und erklärt, Maradona werde ein Staatsbegräbnis erhalten.

Maradona-Grabstein: "Dank dem Ball"

Nun ist ein Interview aufgetaucht, in dem Maradona vor 15 Jahren verriet, was einmal auf seinem Grabstein stehen solle. In seiner eigenen TV-Show La Noche del 10 hatte der er sich damals selbst interviewt.