Darts: Players Championship Finals mit Clemens LIVE im TV, Stream

Beim Players Championship Final ( 27.-29. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) in der Ricoh Arena in Coventry besteht diese Hoffnung noch nicht. Trotzdem ist das Turnier, das vom 27. bis 29. November ausgetragen wird, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft.

Bei der 13. Auflage stehen gleich mehrere Spieler im Fokus. Vorjahressieger Michael van Gerwen, der bereits fünfmal beim Players Championship Finals triumphieren konnte, sucht in diesem Jahr noch nach seiner Form und konnte 2020 lediglich bei den UK Open einen großen Erfolg feiern. Dagegen musste er in diesem Jahr unter anderem gleich dreimal vorzeitig gegen Simon Whitlock bei einem Turnier die Segel streichen - zuletzt beim Grand Slam of Darts.