Aufbahrung von Maradonas Leichnam im Präsidentenpalast

Buenos Aires (SID) - Diego Maradonas Leichnam wird ab Donnerstag für drei Tage im argentinischen Präsidentenpalast aufgebahrt. Dies bestätigte Pressesprecher Mario Huck am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP.

"Es wird in der Casa Rosada stattfinden, von Donnerstag bis Samstag", sagte Huck. Das "Rosa Haus" steht in Buenos Aires im Stadtteil Montserrat an der zentralen Plaza de Mayo.