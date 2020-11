3. Liga: FC Bayern II unterliegt Ingolstadt, Dresden gewinnt

In der 3. Liga verliert der FC Bayern II gegen Ingolstadt. Auch Dresden rückt mit einem Sieg an den Tabellenführer heran.

Die Münchner gingen im bayerischen Derby bereits in der 3. Spielminute durch Timo Kern in Führung. In der 31. Minute glich Caniggia Elva für die "Schanzer" aus. Dennis Eckert (72.) drehte das Spiel für die Gäste, in der Nachspielzeit setzte Maximilian Beister den Schlusspunkt.