DVV-Pokal: Berlin ausgeschieden, Friedrichshafen und Fankfurtim Halbfinale

Im Viertelfinale des DVV-Pokals gelingt den Netzhoppers KW-Bestensee in Berlin der große Coup. Der VfB Friedrichshafen und die United Volleys Frankfurt siegen souverän.

Die Hauptstädter lagen zwar bereits mit 2:0 nach Sätzen in Führung, die Gäste agierten aber jederzeit auf Augenhöhe und verlangten dem Serienmeister der vergangenen Jahre alles ab.

Diesen moralischen Rückschlag schienen die Hausherrren nicht mehr ganz abschütteln zu können. Im vierten und fünften Satz konnten die Berliner nur noch einmal in Führung gehen, den Rest der Spielzeit jagten sie den Gästen vergebens hinterher.

Friedrichshafen und Frankfurt souverän

In den anderen Viertelfinals an diesem Abend gaben sich die Favoriten keine Blöße. Der VfB Friedrichshafen setzte sich nach Punkten knapp, aber in Sätzen deutlich mit 3:0 (28:26, 26:24, 25:19) durch und darf damit weiter von seinem 17. Erfolg im DVV-Pokal träumen. Damit könnte das Team vom Bodensee seine Position als Rekordpokalsieger weiter ausbauen.