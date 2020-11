NFL: Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers wegen Corona verlegt

Die Baltimore Ravens haben in dieser Saison bereits ein Spiel gegen die Pittsburgh Steelers verloren © Imago

Wie Dan Graziano von ESPN berichtete, sollen gleich sieben Spieler der Ravens positiv auf COVID-19 getestet worden sein. Dabei soll es sich um die Running Backs Mark Ingram und J.K. Dobbins, Quarterback Trace McSorley, Center Matt Skura, Guard Patrick Mekari, den Defensive End Calais Campbell und Outside Linebacker Pernell McPhee handeln. Auch am Sonntag ist keiner dieser Spieler einsatzbereit.

"Die Entscheidung wurde - in Absprache mit Ärzten - aus einer Fülle von Vorsichtsmaßnahmen heraus getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Trainern und Spieltagspersonal zu gewährleisten", meldete sich die NFL in einem ersten Statement zu Wort.

Aktuell werden noch weitere Teammitglieder untersucht, die in engem Kontakt zu den infizierten Spielern standen. Nose Tackle Brandon Williams war bereits vorher auf die Reserve/COVID-19-Liste gesetzt worden.

Steelers unzufrieden mit der Situation

Auf Seiten der Steelers hat die Verlegung für gehörig Verärgerung gesorgt. Unter anderem meldete sich Wide Receiver JuJu Smith-Schuster per Twitter zu Wort und drückte sein Unverständnis aus: "Erst nahm uns die NFL unsere Bye-Week, weil ein anderes Team die Corona-Situation nicht unter Kontrolle hatte. Nun nehmen sie uns aus demselben Grund auch noch das Thanksgiving-Match weg."

Trotz der Umstände sind die Steelers aber immer noch das Team der Stunde in der Liga und als einziges Team ungeschlagen. Mit zehn Siegen stehen sie auf Platz eins der AFC. ( SERVICE: Die NFL-Tabelle )

Insgesamt ist diese Verlegung bereits das 13. Spiel, das aufgrund von Corona nicht zum geplanten Termin stattfinden kann. Wann genau am Sonntag das Spiel stattfinden soll, will die NFL in Absprache mit der übertragenden TV-Station noch bekanntgeben.