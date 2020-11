Nations League: Ukraine steigt nach UEFA-Entscheidung ab

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine steigt qua UEFA-Entscheidung aus der deutschen Gruppe in die Nations-League-Liga B ab.

Die schwer von Corona getroffene Nationalmannschaft der Ukraine steigt qua UEFA-Entscheidung aus der deutschen Gruppe in die Nations-League-Liga B ab. Das für den 17. November geplante, aber abgesagte Spiel in der Schweiz wird mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Mittwoch mit.