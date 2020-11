Atletico-Stürmer Costa fällt wieder länger aus

Der Angreifer fehlte Atletico damit bereits am Mittwochabend im Champions-League-Duell mit Lokomotive Moskau und kann auch nicht in Madrids Vorrunden-Rückspiel der Königsklasse am Dienstag gegen die Bayern auflaufen. Schon zum Gruppenauftakt in München war der Torjäger wegen seiner vorherigen Verletzung ebenso ausgefallen wie in den beiden nachfolgenden Begegnungen mit RB Salzburg und in Moskau.