NWHL-Saison im Schnellformat: Zwei Wochen bis zum Titel

NWHL: Zwei Wochen für Hauptrunde und Play-offs © GETTY IMAGES/AFP/GETTY IMAGES/AFP/Maddie Meyer

SID

Die nordamerikanische Frauen-Eishockey-Profiliga NWHL plant in Zeiten von Corona eine Saison im Schnellformat.

Köln (SID) - Die nordamerikanische Frauen-Eishockey-Profiliga NWHL plant in Zeiten von Corona eine Saison im Schnellformat. In nur zwei Wochen sollen Hauptrunde und Play-offs über die Bühne gehen. Vorgesehen ist, dass alle Spiele Anfang des kommenden Jahres in einer "Bubble" in Lake Placid stattfinden. Diese Idee stellte die NWHL am Mittwoch vor.

"Es wird ein historischer Moment, wenn in der heiligen Arena, in der 1980 das 'Miracle on Ice' stattfand, erstmals eine professionelle Frauenmeisterschaft ausgetragen wird", sagte Ligachefin Tyler Tumminia: "Das ist ein stolzer Moment für die NWHL, die Spielerinnen und alle Eishockeyfans." Beim "Miracle on Ice" hatte 1980 in Lake Placid ein US-Team mit Collegespielern die hochfavorisierte UdSSR geschlagen und Olympiagold geholt.

