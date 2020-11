Vor Nordduell gegen Bremen: Wolfsburg weiter ohne Guilavogui und Pongracic

Wolfsburg (SID) - Im Bundesliga-Nordduell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen muss der VfL Wolfsburg weiterhin ohne Spielführer Josuha Guilavogui und Abwehrspieler Marin Pongracic auskommen. Der Franzose laboriert noch an einer Muskelverletzung, Pongracic wird nach einer Coronavirus-Infektion erst am Donnerstag wieder zur Mannschaft stoßen.