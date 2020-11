Ski alpin: DSV nominiert fünf Athleten für Parallelslalom in Lech/Zürs

Der Deutsche Skiverband wählt fünf Athleten für den Parallelslalom am Freitag in Lech/Zürs aus. Zu diesen zählen natürlich auch Stefan Luitz und Linus Straßer.

"Wir nehmen das ernst, uns macht das Spaß, und wir werden da voll angreifen", gab Luitz die Marschroute vor. In den beiden Parallel-Wettbewerben in der vergangenen Saison holte der DSV zwei Podestplätze. Luitz wurde in Alta Badia Zweiter, Schmid landete in Chamonix auf Platz drei.