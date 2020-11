Hockey: Hallen-EM der Frauen und Männer 2022 in Hamburg

Hockey: 2022 findet die Hallen-EM in Hamburg statt © AFP/SID/ANTHONY WALLACE

Köln (SID) - Die Hallenhockey-EM findet 2022 zum ersten Mal in Hamburg statt. Bei dem Turnier treten vom 12. bis zum 16. Januar jeweils die acht besten Frauen- und Männerteams an. Deutschland war zuletzt 2012 Gastgeber einer Doppel-EM gewesen. Damals holten in Leipzig beide Mannschaften des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) den Titel.