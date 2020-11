CS:GO: Die DreamHack Open November ab Freitag live auf eSports1!

In zwei Gruppen mit jeweils vier Teams geht es im Best-of-3-Modus zur Sache, Platz eins und zwei jeder Gruppe sind dann für die Playoffs gesetzt. Die Gruppenspiele finden am Donnerstag, 26. November und Freitag 27. November statt. Am Samstag finden die Bo3-Halbfinalspiele statt bevor das Event dann am Sonntag im Best-of-5 Grand Final einen krönenden Abschluss findet.