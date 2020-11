FC Schalke 04: Goncalo Paciencia erleidet schwere Knieverletzung

Nachdem der Krisen-Klub am Dienstag drei Spieler suspendiert hat, kommt jetzt auch noch das Verletzungspech dazu.

Nach SPORT1 -Informationen hat sich Goncalo Paciencia eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird in diesem Jahr nicht mehr auflaufen können. Der Klub wollte das noch nicht bestätigen. Eine genaue Diagnose stehe noch aus, teilte ein Klubsprecher mit.

Denn: Routinier Vedad Ibisevic, der wie Paciencia (nur ein Tor in acht Spielen) vor der Saison geholt wurde, wurde gestern freigestellt . Der Vertrag mit dem 36 Jahre alten Angreifer wird zum 31. Dezember aufgelöst.

Kutucu einzig verbliebener Mittelstürmer

In Eigengewächs Ahmed Kutucu wird dem Pott-Klub für die beiden Hammer-Spiele in Gladbach am Samstag (18.30 Uhr) und eine Woche später gegen Leverkusen (6.12., 18 Uhr) nur ein gelernter Mittelstürmer zur Verfügung stehen.