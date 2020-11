Vor richtungweisendem Spiel gegen Be'er Sheva: Leverkusens Schick träumt schon von der Champions League

Schick will mit Leverkusen in die Königsklasse © AFP/SID/UWE KRAFT

Vor dem Spiel in der Europa League am Donnerstag gegen Be'er Sheva sehnt sich Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick bereits nach der Königsklasse.

Leverkusen (SID) - Vor dem richtungweisenden Spiel in der Gruppenphase der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Hapoel Be'er Sheva sehnt sich Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick bereits nach der Königsklasse. "Wir wollen in der Europa League erfolgreich sein, uns aber vor allem in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren. Das ist das Hauptziel", sagte Schick auf der Klub-Homepage.