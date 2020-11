DFB: Diese Kritikpunkte haben Spieler bei Bundestrainer Joachim Löw

Stand jetzt lautet Bierhoffs Auftrag: Löw retten und Argumente sammeln, die für seinen Verbleib sprechen - trotz des 0:6-Debakels in Spanien und der DFB-Tristesse in Fußball-Deutschland.

Weltmeister um Neuer halten zu Löw

Bundestrainer zu emotionslos?

Löw wirkt schlaff, dabei sind viele deutsche Nationalspieler aktive und emotionalere Trainer gewohnt: Thomas Tuchel in Paris, Pep Guardiola in Manchester, Frank Lampard bei Chelsea, Julian Nagelsmann in Leipzig, Marco Rose in Mönchengladbach.