Release-Datum für FIFA 21 auf Next-Gen enthüllt

EA hat gestern die Veröffentlichung von FIFA 21 für die Next-Gen-Konsolen am 4. Dezember '20 bekanntgegeben und bringt die Fußballsimulation damit auf das nächste Level.

Am 4. Dezember ist es so weit: FIFA 21 wird auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S erscheinen.

Authentik Pur

Die Optik und Akustik von FIFA 21 wurden für die Next-Gen-Konsolen überarbeitet. Dazu gehören die vom Look der besten Fußball-Übertragungen inspirierte neue EA SPORTS GameCam und das LiveLight Rendering, ein Deferred-Lighting-System, das sämtliche Aspekte des Gameplays auf dem Rasen weiter optimiert. Tausende von authentischen Fangesängen, die exklusiv in den größten Wettbewerben der Welt aufgenommen wurden, darunter Bundesliga, Premier League und LaLiga, sorgen für die EA SPORTS-Audioatmosphäre, die in Sport-Videospielen ihresgleichen sucht.