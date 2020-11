FC Bayern: Allianz Arena leuchtet orange gegen Gewalt an Frauen

Bereits im vergangenen Jahr erstrahlte die Allianz Arena für einige Stunden in oranger Farbe © Imago

Der FC Bayern lässt die Allianz Arena vor der Salzburg-Partie in Orange erstrahlen. Dahinter steckt ein ernster Grund. Zum Spiel ändert sich die Farbe wieder.

Tag für Tag erstrahlt die Allianz Arena normalerweise in Rot.

Am Mittwoch wird vor der Champions-League-Partie gegen RB Salzburg davon für einige Stunden eine Ausnahme von der Regel macht.

Wie der FC Bayern auf seiner Homepage bekannt gab, wird die Allianz Arena vom Sonnenuntergang um 16.25 Uhr bis 20 Uhr in Orange erstrahlen.

Hintergrund ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, weshalb am Mittwochabend einige Gebäude in Bayern orange beleuchtet werden.