FC Barcelona: Eigengewächs Mingueza überzeugt Koeman beim Debüt

Barca verliert sich in den vergangenen Jahren in Millionen-Flops und vernachlässigt die eigene Nachwuchsabteilung. La Masia meldet sich dank eines Talents zurück.

Lionel Messi blieb zu Hause und trat die Reise in die Ukraine genau wie Frenkie de Jong nicht mit an, Gerard Piqué fehlte mit seiner schweren Knieverletzung. Und Antoine Griezmann saß ebenso auf der Bank wie Jordi Alba und Ousmane Dembélé. Ohne die Stars lieferte Barcelona in der Champions League bei Dynamo Kiew (4:0) eines der besten Saisonspiele ab.