Nationalmannschaft: Philipp Lahm fordert von Joachim Löw Veränderungen

Nach dem blamablen 0:6 der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in der Nations League wird die Kritik an Bundestrainer Joachim Löw immer größer. Nun meldet sich Philipp Lahm zu Wort und fordert Veränderungen des Bundestrainers.

In einem Gastbeitrag in der Sport Bild forderte der Weltmeister-Kapitän von 2014 am Mittwoch von seinem ehemaligen Coach beim DFB: "Ich habe schon nach der WM 2018 gesagt, dass Jogi Löw seine Ansprache an diese Generation anpassen muss. Es liegt jetzt am Bundestrainer, seine Spieler von der Leine zu lassen."