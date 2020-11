Formel E plant in Saudi-Arabien erstes Nachtrennen

Die Formel E möchte in der kommenden Saison in Saudi-Arabien erstmals ein Nachtrennen austragen.

Köln (SID) - Die Formel E möchte in der kommenden Saison in Saudi-Arabien erstmals ein Nachtrennen austragen. Nach Angaben der Elektrorennserie werden die Läufe in Diriyah am 26. und 27. Februar 2021 unter Flutlicht stattfinden. Die Beleuchtung der Strecke soll dabei mit der verbrauchsarmer LED-Technologie erfolgen. Der Start ist jeweils für 20.00 Uhr Ortszeit angesetzt.