Tottenham Hotspur: José Mourinho verliert Wette gegen Sergio Reguilón

Reguilón überzeugt bei Mourinho

Entscheidenden Anteil am Erfolg hat Reguilón. Der 23-Jährige kam im Sommer für 30 Millionen Euro von Real Madrid nach London, wo er seitdem als Stammspieler überzeugt. In bisher fünf Ligaspielen lieferte der Verteidiger zwei Vorlagen und ist auf dem Platz noch ungeschlagen. Lediglich in der Europa League gab es für den Neuzugang gegen Royal Antwerpen eine Niederlage.

Mourinho hatte sich damals ebenfalls per Instagram gemeldet und dort das Straftraining am nächsten Tag verkündet. Seitdem gibt der 57-Jährige durch seine Beiträge in dem sozialen Netzwerk immer wieder Einblicke in den Alltag als Trainer und sorgt für Lacher.