Schalke 04: Amine Harit reagiert nach Suspendierung auf Instagram

Amine Harit wird von Schalke 04 suspendiert. In den sozialen Netzwerken verfasst er ein Statement - in diesem fordert er zu noch mehr Zusammenhalt auf.

Harit: "Nur als Einheit werden wir es schaffen"

Harit äußerte sich sich zu seiner Suspendierung am Abend in den sozialen Netzwerken. In seinem Statement forderte er alle beteiligten zu mehr Zusammenhalt auf.