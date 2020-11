Schalke löst Vertrag mit Ibisevic - Harit und Bentaleb suspendiert

Schalke 04 will das Chaos im Verein mit einem Rundumschlag in den Griff bekommen. Der Vertrag mit Vedad Ibisevic wird zum 31. Dezember aufgelöst.

Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 will das Chaos im Verein mit einem Rundumschlag in den Griff bekommen. Der Fußball-Bundesligist hat den Vertrag mit seinem Stürmer Vedad Ibisevic zum 31. Dezember aufgelöst. Nabil Bentaleb und Amine Harit wurden vorerst vom Training mit der ersten Mannschaft suspendiert und sollen individuelle Einheiten absolvieren, Bentaleb wird den Verein spätestens im Sommer verlassen. Das teilte der Tabellenletzte am Dienstagabend mit.