BVB-Talent Moukoko vor nächstem Rekord

Borussia Dortmunds Sturmtalent Youssoufa Moukoko könnte am Dienstagabend auch zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte aufsteigen.

Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Sturmtalent Youssoufa Moukoko könnte am Dienstagabend auch zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte aufsteigen. Moukoko, erst am Freitag 16 geworden und seit Samstag der jüngste Spieler in 57 Jahren Bundesliga, sitzt gegen den FC Brügge (21.00 Uhr) auf der Bank. Der BVB hatte ihn über die B-Liste nachnominiert.