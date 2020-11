Grand Slam of Darts 2020, Finale: José de Sousa besiegt James Wade

Als José de Sousa beim Grand Slam of Darts den ganz großen Coup geschafft und im Finale im englischen Coventry den Triumph gegen James Wade davongetragen hatte, schossen ihm die Tränen ins Gesicht, kulminierte alle Anspannung in einer einzigen Grimasse.

Im Leg-Modus best of 31 hatte der 46-Jährige wenige Augenblicke zuvor seinen neun Jahre jüngeren Kontrahenten mit 16:12 besiegt und damit die Sensation geschafft.

De Sousa gegen Wade mit schwachem Start

De Sousa mit fulminantem Scoring

Grand Slam of Darts: Gabriel Clemens einziger Deutscher

Der niederländische Weltranglistenerste van Gerwen war in diesem Jahr im Viertelfinale an Whitlock gescheitert, der einzige deutsche Starter Gabriel Clemens (Saarwellingen) bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Wegen der Corona-Pandemie war der Grand Slam of Darts 2020 nicht wie gewohnt in Wolverhampton, sondern in der Ricoh Arena in Coventry ohne Publikum über die Bühne gegangen.