FC Bayern - FC Salzburg: Champions League heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch in der Champions League den FC Salzburg. Gegen die Österreicher können die Bayern das Ticket für das Achtelfinale lösen.

Der FC Bayern München empfängt am vierten Spieltag der Champions League den FC Salzburg.

Gegen den Tabellenletzten kann der deutsche Rekordmeister vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale lösen. (Champions League: FC Bayern - FC Salzburg am Mi. ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER )

Bayern gegen Salzburg ohne Süle - Hernández fraglich

Wohl auch deshalb sagte Flick auf der Pressekonferenz: "Sie sind ein sehr unbequemer Gegner und sie wissen, wie sie den Gegner unter Druck setzen können. Wenn sie den Ball gewinnen, spielen sie gut nach vorne. Die Mannschaft ist in der Lage, in der Champions League konkurrenzfähig zu sein."

Einem Comeback von Niklas Süle gegen Salzburg schob Flick am Dienstag einen Riegel vor. "Niklas Süle war acht Tage in Quarantäne und ist dann zur Nationalmannschaft. Dort wird nicht so intensiv wie bei uns trainiert. Er hat Trainingsrückstand und muss das aufholen. Deswegen wird er auch morgen nicht im Kader stehen. Wir hoffen, dass er Samstag gegen Stuttgart fit ist."