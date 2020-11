Basketball: EM-Qualifikationsspiele frei empfangbar bei MagentaSport

Köln (SID) - Basketballfans können die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV verfolgen. MagentaSport zeigt die Duelle gegen Montenegro am Freitag (21.00) und Gastgeber Frankreich am Sonntag (15.00) frei empfangbar auf all seinen Plattformen live. Gespielt wird in einer "Bubble" in Pau.