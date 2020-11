Champions League, Einzelkritik: BVB - Brügge - Sancho, Haaland überragen

Neben Torjäger Erling Haaland, der seine fantastische Quote in der Königsklasse mit einem Doppelpack weiter ausbaute, glänzte vor allem Jadon Sancho - nicht nur wegen seines traumhaften Freistoßes. SPORT1 hat die Einzelkritik zum BVB.

ROMAN BÜRKI: Hatte nicht viel zu tun. Wenn denn aber einmal was auf den Kasten kam, dann war der Schweizer hellwach. In der 65. Minute zum Beispiel bei einer gefährlichen Flach-Hereingabe. SPORT1-Note: 3

Bellingham fegt dazwischen

THOMAS DELANEY: Beim 5:2 in Berlin fehlte der Däne noch angeschlagen, für das Heimspiel in der Königsklasse gegen Brügge meldete er sich dann aber fit - und stand prompt in der Startelf. Ein ordentlicher Auftritt von Delaney, der etwas platt für Can ausgewechselt wurde. SPORT1-Note: 2,5