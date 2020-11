Champions League: Stimmen von Borussia Dortmund und RB Leipzig

...zu Neymar und Mbappé: "Den Druck sind sie gewohnt. Jeder erwartet immer Wunderdinge. Sie haben super gegen den Ball gearbeitet und sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das ist nicht okay, was wir mit Neymar machen. Wir stellen ihn aufs Feld und dann soll er gefälligst auch noch der sein, der die entscheidenden Dinge macht. Aber ihm fehlen einfach seit Wochen Trainingseinheiten. Ihm fehlen Spiele, um in den Rhythmus zu kommen, der jetzt im November eigentlich normal wäre. Es ist immer die gleiche Geschichte, die ich erzähle. Das Pferd ist argumentativ totgeritten. Es klingt halt immer nach Entschluldigung, aber es ist die Realität. Großes Kompliment an die Mannschaft. Die sind körperlich hingerichtet nach so einem Spiel. Wir sind da an der Grenze angelangt."