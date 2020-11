Champions League: Paris Saint-Germain - RB Leipzig 1:0 - Neymar trifft

Neymar brachte PSG per Elfmeter in Führung © Imago

Das Hinspiel hatten die Sachsen mit 2:1 gewonnen, aufgrund des Auswärtstreffers geht der direkte Vergleich an Paris. (Service: Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Neymar-Tor lässt Tuchel bei PSG aufatmen

Das goldene Elfmetertor von Neymar (11.), den die Leipziger ansonsten genau wie den ebenfalls lange verletzten Kylian Mbappé gut im Griff hatten, war vor allem für PSG-Trainer Tuchel wichtig. Bei einer Niederlage hätte dem Starensemble das Gruppen-Aus und damit Tuchels Entlassung gedroht. In seinem persönlichen "Endspiel" coachte Tuchel sehr gesten- und wortreich an der Seitenlinie. ( LIVETICKER zum Nachlesen )

Leipzig konnte die Verunsicherung des Halbfinal-Gegners der Vorsaison nicht für sich nutzen, obwohl das Team nach dem frühen Rückstand dominant auftrat. In den beiden noch ausstehenden Gruppenspielen bei Basaksehir Istanbul (2. Dezember) und gegen Manchester United (8. Dezember) muss der Bundesliga-Dritte nun möglichst gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Leipzig baute die angeschlagenen Pariser, die die Generalprobe gegen die AS Monaco (2:3) verpatzt hatten, zu Beginn der Partie selbst auf. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Abwehrchef Dayot Upamecano im Aufbauspiel ging Marcel Sabitzer im Strafraum gegen Ángel di María zu ungestüm in den Zweikampf - Strafstoß. Die Chance ließ sich Neymar nicht nehmen, auch wenn RB-Torhüter Peter Gulacsi mit den Fingerspitzen noch am Ball war.