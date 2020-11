Nach Schach-Bundestrainer-Rücktritt: Athleten hoffen auf Veränderung

Köln (SID) - Nach dem Rücktritt des Schach-Bundestrainers Dorian Rogozenco wünschen sich die Athleten und Athletinnen Veränderungen im Deutschen Schachbund (DBS). "Ich hoffe, dass die Strukturen angepasst werden, es einen Männer- und einen Frauentrainer gibt und jeder die gleichen Rechte hat", sagte Athletensprecherin Sarah Papp dem SID. Dem Rücktritt am Montag war ein Offener Brief von zwölf deutschen Spitzenspielern vorausgegangen, die darin angekündigt hatten, unter Rogozenco nicht mehr für das deutsche Nationalteam spielen zu wollen.

Rogozenco war seit 2014 Bundestrainer. Der DBS hatte am Montag die Zusammenarbeit "in beiderseitigem Einvernehmen" beendet, hieß es in einer Mitteilung. Zu den Gründen äußerten sich der Verband und Rogozenco nicht. "Auch wenn es am Ende zu manchen Konflikten kam, wünsche ich allen nur das Beste für ihre weitere schachliche Entwicklung", wurde er in der Verbandsmitteilung zitiert.