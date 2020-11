NBA, Golden State Warriors: Curry weint wegen Klay-Thompson-Verletzung

Es war der Schock der vergangenen Woche in der NBA.

Nein, nicht etwa der Wechsel von Jrue Holiday zu den Milwaukee Bucks oder die Auswahl von Anthony Edwards an erster Stelle im diesjährigen Draft, sondern die Verletzung von Klay Thompson.

Thompson-Verletzung bringt Curry zum Weinen

Ein herber Rückschlag sowohl für Thompson als auch für die Warriors, die in der kommenden Saison wieder voll angreifen wollten.

Gegenüber The Undisputed verriet Stephen Curry nun, wie er auf die Nachricht reagierte, als sich sein Teamkollege und Kumpel erneut schwer verletzt hatte.

"Den Anruf zu bekommen, war auf jeden Fall ein Schlag in die Magengrube. Es flossen viele Tränen", so der Superstar. "Du weißt nicht wirklich, was du sagen sollst, weil es für jemanden wie ihn jetzt die zweite harte Reha ist, die er absolvieren muss."