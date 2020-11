FC Bayern: Zustand von Niklas Süle gibt Rätsel auf - das sagt Hansi Flick

Flick: Darum steht Süle nicht im Kader

"Niklas Süle war acht Tage in Quarantäne und ist dann zur Nationalmannschaft. Dort - das weiß ich aus eigener Erfahrung - wird nicht so intensiv trainiert, wie er es hier hätte machen können. Deswegen hat er aktuell einen Trainingsrückstand, den wir aufholen müssen", sagte Flick auf der Pressekonferenz.

Süle outet sich als Fast-Food-Fan

"Früher war es jeden Tag, jetzt ist es vielleicht noch zweimal die Woche. Ich fühle mich gut auf dem Platz. Dass man immer mehr machen kann, ist klar. Das will ich auch in den nächsten Wochen versuchen", outete sich Süle in der Bild damals als Fast-Food-Fan.

Quarantäne wirft Süle zurück

Dieses Interview ist allerdings vier Jahre her und bis vor seiner zweiten schweren Verletzung im Oktober 2019 wurde er unter Flick-Vorgänger Niko Kovac sogar zum Abwehrboss ernannt. Beim Endrunden-Turnier in der Champions League in Lissabon meldete sich Süle im August stark zurück. In den ersten beiden Gruppenspielen der laufenden Königsklassen-Saison stand er 90 Minuten auf dem Platz.