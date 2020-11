DHB-Frauen wollen bei EM um Medaillen mitspielen

Die deutschen Handballerinnen haben bei der EM in Dänemark große Ambitionen. Die Kapitänin will "endlich mal ins Halbfinale".

Die deutschen Handballerinnen wollen bei der EM in Dänemark (3. bis 20. Dezember) um die Medaillen mitspielen. "Ich hoffe, dass es endlich mal für ein Halbfinale reicht", sagte Kapitänin Kim Naidzinavicius bei einem virtuellen Medientermin zum Beginn der heißen Phase der Turnier-Vorbereitung am Dienstag.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener, der aufgrund einer Corona-Infektion voraussichtlich erst am Donnerstag in Frankfurt/Main dazustößt, trifft zum EM-Auftakt am 3. Dezember in Kolding auf Rumänien (18.00 Uhr). Weitere Gegner in Vorrundengruppe D sind Norwegen (5. Dezember/18.15 Uhr) und Polen (7. Dezember/18.15 Uhr).