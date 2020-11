Aue-Boss Leonhardt fürchtet "Mega-Crash"

Aue (SID) - Präsident Helge Leonhardt von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue fürchtet massive Konsequenzen für unterklassige Vereine durch die Coronakrise. "Wir werden in harte Zeiten kommen. Wenn die Lockdown-Maßnahmen bis ins nächste Vierteljahr notwendig sind, wovon ich auch ausgehe, wird es für viele Vereine sehr, sehr eng", sagte er in einem Interview auf der Vereinshomepage: "Es könnte zum Mega-Crash kommen. Damit muss ich nicht immer nur die ersten drei Ligen meinen. Das geht in die vierte, fünfte Liga hinein."