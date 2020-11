Mario Balotelli: Ex-Kollege Micah Richards erinnert an gemeinsame Zeit

"Wenn du ihn auf die Geschichten angesprochen hast, hat er gesagt, dass viele davon Quatsch seien, auch wenn einige der verrückten Sachen tatsächlich passiert sind", berichtete Ex-City-Verteidiger Micah Richards in seiner BBC -Kolumne: "Selbst wir wussten nicht, was bei Mario wahr sein könnte."

Sicher stimme aber: "Er hat in Manchester mindestens einmal einem obdachlosen Mann 1.000 Euro in Bar gegeben."

Balotelli "hat ein Herz aus Gold"

Doch "ich glaube, das ist passiert, weil mich Leute anriefen, um mir zu sagen, dass Mario in einer Schule gesehen wurde. Alles an ihm ist ungeheuerlich, aber er hat ein Herz aus Gold."

"Ich will nicht, dass er zurück in mein Haus in Harrogate geht und in meiner Küche ein Feuerwerk entzündet, wie er es tat, als wir vor einigen Jahren Teamkollegen bei City waren", meinte Richards, der zwischen 2005 und 2015 für Manchester City spielte und dort auf Balotelli (2010-2013) traf.