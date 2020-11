FC Bayern: Hoffen auf Hernandez - Süle und Tolisso nicht dabei

München (SID) - Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hofft am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) im Gruppenspiel der Champions League gegen RB Salzburg auf den Einsatz von Weltmeister Lucas Hernandez. Vielleicht könne der Franzose "auf der Bank dabei sein", sagte Flick am Dienstag, man müsse aber noch abwarten. Hernandez hatte sich beim 1:1 gegen Bremen am Samstag das Becken geprellt.