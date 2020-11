Real Sociedad San Sebastian: Juan Iraola ist der Revolutionär

In La Liga führt San Sebastian die Tabelle an. Digital ist der Klub der Konkurrenz enteilt und europäischer Vorreiter - dank des Revolutionärs Juan Iraola.

Nach zehn Spieltagen führt Real Sociedad die Tabelle in La Liga an. Die Konkurrenten Real Madrid und FC Barcelona sind bereits etwas distanziert. Sportlich grüßt das Team von Trainer Imanol Alguacil in Spanien von der Spitze. Dabei ist der Klub der Konkurrenz bereits längst enteilt und europäischer Vorreiter im digitalen Bereich.

Der in Donostia geborene "Erfolgsarchitekt", der der Welle des Wandels im Fußball vorausgeeilt ist, ist selbst seit Kindheitstagen Fan von San Sebastian. Ein Sohn von ihm hat die Jugendakademie des Vereins durchlaufen. Die beiden weiteren Kinder sind ebenfalls große Anhänger der Blau-Weißen. "Wenn ich an einem Wochenende ins Stadion gehe, sagen sie immer 'Wow, Aita, was für ein Glück'. Und sie haben Recht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Job so ist, wie ein Job, es ist eigentlich ein Privileg."