Frauen-CL: Wolfsburg gegen Subotica, München trifft auf Ajax

Für die Runde der letzten 32 bekam der VfL am Dienstag den serbischen Meister ZFK Spartak Subotica zugelost, der FC Bayern trifft auf Ajax Amsterdam.

Die Hinspiele steigen am 9./10. Dezember, die Rückspiele am 15./16. Dezember. Das Bundesliga-Topduo muss zunächst auswärts antreten. Wolfsburg startete bereits in der Spielzeit 2015/16 gegen die Serbinnen (0:0/4:0).