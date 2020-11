Formel 1: Renault-Sportchef Alan Permane schwärmt von Michael Schumacher

Renault-Sportchef Alan Permane spricht in den höchsten Tönen von Michael Schumacher und verrät, wie die F1-Legende seine Mitarbeiter für gute Ergebnisse belohnte.

Doch ein Fahrer hat besonders Eindruck hinterlassen: Michael Schumacher. "Ich habe damals an seinem Auto gearbeitet und er war zu allen von uns sehr gut", erzählte der damalige Ingenieur im Podcast "Beyond The Grid" über den Umgang der F1-Legende mit den Mitarbeitern.